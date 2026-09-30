الإعـ دام للمتهمة بقتل صغيرتها الرضيعة حرقا في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وسكرتارية محمد شومان حكمها بمعاقبة ربة منزل متهمة بقتل طفلتها حرقا بدائرة مركز الحسينية بالإعدام شنقا.

تعود أحداث القضية رقم 8944 لسنة 2026 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 707 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 3 مارس 2026، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة «شرين. ع. ع. غ»، 38 عام ربة منزل مقيمة المناجاة الكبرى بدائرة مركز الحسينية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بقتل طفلتها الرضيعة "نورهان م ج ع" البالغة من العمر 3 أشهر.

وجاء في أمر الإحالة إلى المتهمة ارتكاب جريمة قتل طفلتها عمدًا مع سبق الإصرار بعدما بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها، وأعدت لذلك الغرض جوالًا بلاستيكيًا وقداحة وعقب تمكنها من طفلتها، وضعتها داخل الجوال البلاستيكي وأضرمت النيران فيه ما أدى إلى وفاة الطفلة، وفق ما جاء بأوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة.

تم التحفظ على المتهمة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها الى محكمة الجنايات محبوسة على ذمة القضية والتي أصدرت حكمها المتقدم.