وفاة شاب متأثرًا بإصاباته في حادث بطريق سيوة

توفي شاب من واحة سيوة والمقيم بقرية أبو شروف، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به إثر حادث وقع على طريق سيوة قبل نحو يومين.

وفاة بسبب الحادث

حيث توفى عادل صالح خبش، وتم إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصر النياب العام ومفتش الصحة بمطروح.

وكان عادل صالح قد تعرض للإصابة في الحادث، ونُقل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفقيد وأهالي قرية أبو شروف وأبناء واحة سيوة، خاصة أن الراحل كان قد احتفل بزفافه قبل نحو 10 أشهر فقط، لتتحول فرحة أسرته إلى حالة من الحزن بعد رحيله.

