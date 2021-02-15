طريقة عمل دبابيس مقرمشة في الفرن

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير عمل دبابيس الفراخ.
دبابيس مقرمشة فى الفرن..
المقادير:
1دجاجة، مقطعة او صدور مقطعه او دبابيس الفراخ
1 كوب دقيق
1 كوب بقسماط و كورن فليكس مجروش
1بيضة
زبادى
4 ملاعق زبد مذاب
ملح حسب الذوق
بهارات حسب الرغبة : بابريكا ، قرفه، جنزبيل ،
طريقة التحضير:
تتبل الفراخ بالزبادى و البهارات و الملح و الفلف و تترك لمده ساعتين على الاقل
تغمس قطع الدجاج في البيضة المخفوقة ثم في الدقيق والبقسماط.
ترص قطع الدجاج في صينية بها الزبدة وتدخل الفرن لتنضج وتتحمر من جانب و تقلب على الجانب الاخر ثم تخرج وتقدم ساخنة.