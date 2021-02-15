طريقة عمل دبابيس مقرمشة في الفرن

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير عمل دبابيس الفراخ.

دبابيس مقرمشة فى الفرن..









المقادير:





1دجاجة، مقطعة او صدور مقطعه او دبابيس الفراخ





1 كوب دقيق





1 كوب بقسماط و كورن فليكس مجروش





1بيضة





زبادى





4 ملاعق زبد مذاب





ملح حسب الذوق





بهارات حسب الرغبة : بابريكا ، قرفه، جنزبيل ،









طريقة التحضير:





تتبل الفراخ بالزبادى و البهارات و الملح و الفلف و تترك لمده ساعتين على الاقل





تغمس قطع الدجاج في البيضة المخفوقة ثم في الدقيق والبقسماط.



