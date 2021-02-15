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مرأة

طريقة عمل دبابيس مقرمشة في الفرن

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:47 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير عمل دبابيس الفراخ.

دبابيس مقرمشة فى الفرن..


المقادير:

1دجاجة، مقطعة او صدور مقطعه او دبابيس الفراخ

1 كوب دقيق

1 كوب بقسماط و كورن فليكس مجروش

1بيضة

زبادى 

4 ملاعق زبد مذاب 

ملح حسب الذوق

بهارات حسب الرغبة : بابريكا ، قرفه، جنزبيل ، 


طريقة التحضير:

 تتبل الفراخ بالزبادى و البهارات و الملح و الفلف و تترك لمده ساعتين على الاقل 

تغمس قطع الدجاج في البيضة المخفوقة ثم في الدقيق والبقسماط.

ترص قطع الدجاج في صينية بها الزبدة وتدخل الفرن لتنضج وتتحمر من جانب و تقلب على الجانب الاخر ثم تخرج وتقدم ساخنة.
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