ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق يحيى: جمال عبد الحميد جاء لأهداف استثمارية داخل نادي الزمالك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:21 ص
جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
Advertisements
حسام الحارتي
قال طارق يحيي المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي اختار جمال عبد الحميد للإشراف على قطاع الناشئين .

وأضاف طارق يحيى، في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ،:" وجود جمال عبد الحميد في هذا التوقيت؛ جاء لأهداف استثمارية داخل نادي الزمالك".

 وأكد طارق يحيي أن أشرف قاسم يختص بشئون الفريق الأول لكرة القدم فقط داخل نادي الزمالك .

وتابع:" الفترة الحالية هي الأفضل للزمالك على مستوي قطاع الناشئين وأنا المسئول عن اختيار المسئولين عن تولي قيادة قطاع الناشئين بالتعاون مع الادارة.

وأشاد طارق يحيي بـ أسامة فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائلا :" أسامة فيصل الصاعد حديثا لصفوف الفريق لديه القدرة أن يصبح أقوي مهجام في مصر ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعديلات فى الزمالك .. يونس رئيسا تنفيذيا للكرة .. وجعفر فى لجنة الكرة .. ويحيى للناشئين

بعد هجومه على الإدارة.. الزمالك يقرر إيقاف طارق يحيى

بسبب الاستغناء عنهم.. استياء أولياء أمور اللاعبين الناشئين بنادي الزمالك

حازم إمام: الزمالك مش بيقف على حد والمثلوثي صفقة قوية

يتولى المهمة متطوعا.. جمال عبد الحميد رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

طارق يحيى يكشف حقيقة خلافه مع جمال عبد الحميد

ترشيحاتنا

بفضل كرم ربنا.. خالد يوسف يعلن شفاءه من كورونا

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

العظمى 14.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة لمدة ٣ أيام.. فيديو

4 أسباب تجبرك لعدم تناول المشروبات الغازية من العلب نهائيا

ننشر تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

فرج عامر يكشف مفاجأة غير سارة من اتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد