طارق يحيى: جمال عبد الحميد جاء لأهداف استثمارية داخل نادي الزمالك





وأضاف طارق يحيى، في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ،:" وجود جمال عبد الحميد في هذا التوقيت؛ جاء لأهداف استثمارية داخل نادي الزمالك".





وأكد طارق يحيي أن أشرف قاسم يختص بشئون الفريق الأول لكرة القدم فقط داخل نادي الزمالك .





وتابع:" الفترة الحالية هي الأفضل للزمالك على مستوي قطاع الناشئين وأنا المسئول عن اختيار المسئولين عن تولي قيادة قطاع الناشئين بالتعاون مع الادارة.





وأشاد طارق يحيي بـ أسامة فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائلا :" أسامة فيصل الصاعد حديثا لصفوف الفريق لديه القدرة أن يصبح أقوي مهجام في مصر ".

قال طارق يحيي المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي اختار جمال عبد الحميد للإشراف على قطاع الناشئين .