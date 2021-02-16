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فن

يوميات هيدي وأم هيدي .. هيدي كرم تشارك متابعيها بفيديو من المطبخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:57 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت النجمة هيدي كرم فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت فى الفيديو، برفقة والدتها، وهما يقضيان وقتهما في المطبخ، في صنع الماسكات.

وكتبت معلقة على الفيديو:" هيدى وأم هيدي".. "ماسك البيض".

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وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.


وآخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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