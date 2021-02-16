الموضوع مش ناقص.. الإسماعيلي يرد على خطاب الجبلاية لتسديد 3 ملايين جنيه

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، رفض قلعة الدراويش دفع أي مبالغ مالية لاتحاد الكر، والتي اعتبرها الأخيرة مديونية مستحقة لثمن المسحات السابقة للكشف عن فيروس كورونا.





وقال وحيد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إن النادي الإسماعيلي يحرص دومًا على إجراء عدد أقل من المتفق عليه للمسحات قبل المباريات.





وأضاف وحيد: "وصلنا خطاب لكن لا يتعلق بالمسحات، ما وصلنا هو سداد ثلاثة ملايين جنيه وتم وضعها تحت بند المديونيات، نحن ندفع ثمن استمرار النشاط في ظل عدم وجود راعٍ لنا".





وأكمل: "ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية كان عمل مسحات لـ33 فردا في كل نادِ، وما يزيد عن ذلك تتحمله الأندية، ولذلك نحرص دومًا على إجراء من 30 إلى 33 مسحة في كل مرة".





واختتم: "الإسماعيلي يرفض تمامًا دفع هذه الأموال لاتحاد الكرة، نحن نتألم ولا توجد أموال لدينا و-الموضوع مش ناقص-".