2 مليون مواطن أمريكي بدون كهرباء.. والسبب مفاجأة

قررت شركة تشغيل الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية، قطع التيار بشكل متناوب عن السكان؛ ما حرم ما يقرب من مليوني مواطن من التيار الكهربائي.





وجاء هذا القرار؛ عقب الاستخدام الكبير من قبل سكان ولاية تكساس للتيار الكهربائي، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.





وشهدت تكساس الأمريكية هبوطا حادا في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى حد التجمد، حيث بدأ من المناطق المطلة على المحيط الهادئ.



