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أخبار العالم

2 مليون مواطن أمريكي بدون كهرباء.. والسبب مفاجأة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:29 ص
انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي
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شريف سيد
قررت شركة تشغيل الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية، قطع التيار بشكل متناوب عن السكان؛ ما حرم ما يقرب من مليوني مواطن من التيار الكهربائي. 

وجاء هذا القرار؛ عقب الاستخدام الكبير من قبل سكان ولاية تكساس للتيار الكهربائي، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة. 

وشهدت تكساس الأمريكية هبوطا حادا في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى حد التجمد، حيث بدأ من المناطق المطلة على المحيط الهادئ. 

ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في الولاية، وقرر إرسال مساعدات عاجلة إلى تكساس، بسبب انخفاض درجات الحرارة. 
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