تسجيله هدف كفيل لعودته.. ميدو يكشف كواليس حديثه مع مروان محسن عقب المونديال

كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل حديثه مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسباب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.





وكانت الأيام الماضية قد شهدت حملة دعم من بعض جماهير النادي الأهلي لمروان محسن، بعد تعرضه لهجوم شديد على خلفية تراجع مستواه فى مباريات الفريق الأحمر فى مونديال الأندية بقطر والذي توج فيه ببرونزية العالم.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس" بقناة "النهار": "بعد عودة بعثة النادي الأهلي من الدوحة تحدثت مع مروان محسن، الذي أحبه على المستوى الشخصي، وقلت له لا تحزن بسبب الانتقادات".



