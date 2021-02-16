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رياضة

تسجيله هدف كفيل لعودته.. ميدو يكشف كواليس حديثه مع مروان محسن عقب المونديال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:49 ص
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل حديثه مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسباب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حملة دعم من بعض جماهير النادي الأهلي لمروان محسن، بعد تعرضه لهجوم شديد على خلفية تراجع مستواه فى مباريات الفريق الأحمر فى مونديال الأندية بقطر والذي توج فيه ببرونزية العالم.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "أوضة اللبس" بقناة "النهار": "بعد عودة بعثة النادي الأهلي من الدوحة تحدثت مع مروان محسن، الذي أحبه على المستوى الشخصي، وقلت له لا تحزن بسبب الانتقادات".

وأضاف: "أتمنى أن يتألق مروان محسن مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، رغم أنني زملكاوي ، أزمة مروان  تكمن بعد إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مع منتخب مصر ظل غائبا 14 شهرًا عن المباريات".

واستكمل: "مروان خضع لبرنامج تقوية العضلات، وكتلته العضلية زادت 5 أو 6 كيلو ، نصحته  بتقليل الحمل البدني، وعدم زيادة الكتلة العضلية، حتى يتمكن من زيادة مرونته مرة أخرى كما كان عليها قبل الإصابة، وأن يتدرب على إنهاء الهجمة بشكل سليم".

واختتم ميدو: "أنا على يقين تام أن مروان محسن إذا أحرز هدفًا ستسير الأمور معه على نحو جيد".
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