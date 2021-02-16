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رياضة

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:44 ص
أسامة فيصل
أسامة فيصل
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محمد رشاد
أشاد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، بإمكانيات اللاعب الشاب أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يكون مهاجم الزمالك الأول لكن بشرط .

وقال طارق يحيى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "أسامة فيصل إذا حصل على فرصة؛ سيكون المهاجم الأول في الزمالك، ومصطفى محمد حصل على فرصته عندما كان في مثل سنه".

وتابع: "عندما توليت تدريب الفريق الأول قالي لي أشرف بن شرقي إن أسامة فيصل تحركاته أفضل بكثير من مهاجمين كبار، وهذه شهادة من لاعب كبير".

وواصل: "أنا رأيت اللاعب بنفسي وكان يتسبب في فوز الفريق، اللاعب لديه تحركات فطرية مثل جمال عبد الحميد وحسام حسن، إذا حصل على فرصته سيكون مهاجم الزمالك ومنتخب مصر".
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