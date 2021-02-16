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رياضة

نتيجة قياسية.. تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ ومشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري الأبطال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:03 ص
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، عندما يواجه المريخ السوداني اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الفريقين فى النسخة الحالية 

وسبق للأهلي أن خاض مباراتين في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، وتفوق خلالهما على فريق سونيديب النيجري بهدف نظيف ذهابًا وأربعة أهداف دون رد إيابًا، في الدور الثاني من البطولة.

أما المريخ فكان مشواره في النسخة الحالية أطول قليلًا، بعدما أقصى أوثو دويو الكونغولي من الدور الأول بنتيجة 3-1 لمجموع الذهاب والإياب، قبل أن يٌقصي إنييمبا النيجيري من الدور الثاني بنتيجة 4-2 لمجموع اللقائين أيضًا.

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ 

وتعد مواجهة الأهلي مع المريخ هي السابعة عبر تاريخ مواجهات الفريقين من قبل، حيث تفوق بطل مصر في أربعة مباريات سابقة، وتعادلا في واحدة، بينما كان الفوز من نصيب ممثل السودان مرة واحدة.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت في البطولة الأفريقية للأبطال عام 1983 وانتهت بتفوق الأهلي بهدف نظيف سجله محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، قبل أن يتعادلا سلبيًا في الإياب بالخرطوم.

اللقاء الثالث كان في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وشهدت تفوق الأهلي في السودان بهدفين لواحد، قبل أن يحقق أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين في الأسكندرية خلال لقاء العودة الذي انتهى بخمسة أهداف لواحد.

آخر مواجهتين للفريقين كانت في دوري أبطال أفريقيا 2002 عندما انتصر الأهلي بهدفين نظيفين في القاهرة، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لواحد، ليتأهل وقتها إلى دور الثمانية.
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