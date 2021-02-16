الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.









