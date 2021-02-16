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أخبار العالم

الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على 5 مناطق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:43 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
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أمينة الدسوقي

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقريره لطقس اليوم، الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، مع نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأرصاد السعودية أن البحر الأحمر، يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج، وفق صحفية "عاجل".


وأشار مركز الأرصاد إلى أن الخليج العربي يشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

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