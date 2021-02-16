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أخبار العالم

حكومة إسرائيل القادمة بدون نتنياهو.. استطلاع يكشف نتائج انتخابات الكنيست 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:34 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
أظهر استطلاع للرأي العام، نُشرته الصحف ِالعبرية حصول القائمة المشتركة، في انتخابات تجرى اليوم، على 8 مقاعد، في حين تتأرجح القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) فوق نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد.

ووفقا لاستطلاع القناة 13 الذي أُجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، تصدر "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وحصوله على 28 مقعدا، فيما يحل حزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، ثانيا بحصوله على 17 مقعدا.

وبيّن الاستطلاع حصول معسكر يقوده نتنياهو ويشمل الليكود والأحزاب الحريدية و"الصهيونية الدينية" بمشاركة "يمينا" بقيادة نفتالي بينيت على 58 مقعدا، الأمر الذي لا يمكن من تشكيل حكومة.


وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، جاء نتنياهو في المرتبة الأولى وحظي بدعم 34% من المستطلعة آراؤهم، متقدما على رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر الذي حصل على 18%، فيما حظي لبيد بدعم 17%، وبينيت على 10%.

وفحص الاستطلاع إمكانية تشكيل المعسكر المناوئ لنتنياهو للحكومة، وسُئل المستطلعة آراؤهم عن الأجدر برئاستها في هذه الحالة، ليحظى لبيد بدعم 24% يليه ساعر بـ21% فم بينيت بـ17%، ورأى 24% من المستطلعين أن أيا من الأسماء المطروحة لا تصلح لترؤس الحكومة.

وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 703 أشخاص، من بينهم 100 شخص من المجتمع العربي استطلعت آراؤهم بواسطة مركز "ستات نت" بإدارة يوسف مقلدة؛ علما بأن نسبة الخطأ في الاستطلاع تصل إلى 3.7%.
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