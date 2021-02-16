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أخبار العالم

السفير البريطاني لدى بغداد: نطالب بمحاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:52 ص
السفير البريطاني
السفير البريطاني لدي العراق
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محمود نوفل
طالب السفير البريطاني  في ‎بغداد ستيفن هيكي بمحاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل الذي وقع في مطار أربيل في الساعات القليلة الماضية. 

وأكد السفير البريطاني في تصريحات صحفية له  لدي بغداد، دعمه للعراق وأربيل في التحقيق حول الهجوم وذلك بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية .

جاءت تلك التصريحات  ذلك بعد ليلة من عملية استهداف لقاعدة أمريكية غي مطار أربيل في كردستان العراق من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لإيران تسبب بإصابة نحو 5 أشخاص. 

وكان  المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين هينس، اليوم الثلاثاء، قد نددت بالهحمات الدامية التي تعرض لها مطار أربيل العراقي بالأمس. 

وقالت المسؤولة الأممية في بيان لها اليوم الثلاثاء : أنّ الهجمات على مطار أربيل تهدد استقرار العراق.

واضافت هينس في بيانها :  يجب حماية العراق من التناحرات الخارجية"، حيث أعربت عن بالغ قلقها للأوضاع هناك.

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