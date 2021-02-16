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الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:04 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة.

ويفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة. 


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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