هالة زايد: إقبال المنتفعين للحصول على خدمة التأمين الصحي الشامل لا يتجاوز الـ 12%

قالت الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم نشهد الحدث الأول لتدشين مشروعات وزارة الصحة هذا العام منذ يوم 26/11/2019 ببورسعيد حين قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منظومة التأمين الصحي في الجمهورية.





وأضافت وزرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن العالم مر بكثير من الأحداث غيرت كثيرا من التاريخ فى مجال الصحة، موضحة أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط، مضيفة: "نعمل أن يكون العلاج الجيد وجودة الخدمات الصحية على رأس أولويات حقوق الإنسان فى مصر.



