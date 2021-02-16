هالة زايد: إقبال المنتفعين للحصول على خدمة التأمين الصحي الشامل لا يتجاوز الـ 12%

قالت الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم نشهد الحدث الأول لتدشين مشروعات وزارة الصحة هذا العام منذ يوم 26/11/2019 ببورسعيد حين قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منظومة التأمين الصحي في الجمهورية.
وأضافت وزرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن العالم مر بكثير من الأحداث غيرت كثيرا من التاريخ فى مجال الصحة، موضحة أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط، مضيفة: "نعمل أن يكون العلاج الجيد وجودة الخدمات الصحية على رأس أولويات حقوق الإنسان فى مصر.
وتابعت أن الإصلاح الصحي يواجه الكثير من التحديات، حيث إن هناك 58% فقط من المواطنين كانوا يشملهم التأمين الصحي الحالي، لافتة إلى أن الإقبال على أخذ الخدمة من التأمين الصحي الحالى لا تتجاوز الـ12% من المنتفعين.