ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس الدولة ينشئ نظاما رقميا لتلقي طلبات تعيين المندوبين المساعدين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:53 ص
مجلس الدولة ينشئ
مجلس الدولة ينشئ نظاما رقميا لتلقي طلبات التعيين
Advertisements
محمد زهير
استقبل المستشار محمد حسام الدين –رئيس مجلس الدولة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار– رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، لمتابعة أوجه التعاون بين الأكاديمية والمجلس طبقًا للبروتوكول الموقع بين الطرفين الذي تقدم من خلاله الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدعم الفني لمشروعات التحديث الرقمية لنظم التقاضي عن بعد في محاكم مجلس الدولة المختلفة.

وحضر اللقاء المستشار طه محمد عبده كرسوع – الأمين العام لمجلس الدولة، و عبدالسلام حمدي المستشار القانوني للأكاديمية، وسارة السعدني استشاري تكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، بأن النظام الجديد يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كل أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقًا للإعلان دون التردد على المكاتب أو الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة، ويكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة خلال المدة المحددة لذلك.

وأهدى الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مجلس الدولة البرنامج الرقمي لنظام طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيًا نحو النظام الرقمي.

وأكد المستشار طه كرسوع، أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، توجه بالشكر لفريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى، وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والوفد المرافق معه على ما قدمته الأكاديمية وفريق الاستشاري والدعم الفني والتكنولوجي للمجلس لتمكينه من تقديم خدماته وتلقي طلبات التعيين للدفعات الجديدة.

مجلس الدولة ينشئ نظاما رقميا لتلقي طلبات تعيين المندوبين المساعدين
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور