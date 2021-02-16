مقتل سائق في ظروف غامضة بشقته في الهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل سائق داخل شقته بمنطقة الهرم بعد العثور على جثته مخنوقا.



تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من نجل المجني عليه، بعثوره على جثة والده داخل غرفته، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث، إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن الدخول تم بطريقة مشروعة، وأن هناك آثار عنف في محتوى غرفة النوم الخاصة بالمجني عليه.



وتبين أن الضحية كان يمتلك مبلغ مالي لشراء توك توك، وأن هناك بعثرة في محتويات الغرفة، مما يرجح أن الجناة قتلوا الضحية بدافع السرقة.



بدأت القوات في مراجعة كاميرات المراقبة، وفحص المشتبه بهم، والمترددين على المجني عليه، ومناقشة ابنه حول ملابسات الواقعة.



عقب الانتهاء من المعاينة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.



