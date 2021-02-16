وزيرة الصحة: السويس ستشهد تدشين أكبر مركز طبي في شمال مصر

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح عدد من المشروعات الصحية، اليوم الثلاثاء، إن محافظة السويس ستشهد أكبر مجمع طبى في شمال مصر وشرقها خلال الفترة المقبلة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.





وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، مُضيفًا أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.





وخضع مجمع الإسماعيلية الطبي لحملات تعقيم، اليوم الثلاثاء، كما أجرى الطب الوقائي مسحات كورونا للعاملين والحضور في فعاليات الافتتاح الرئاسي لمنظومة التإمين الصحي الشامل.