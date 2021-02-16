ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة الصحة: السويس ستشهد تدشين أكبر مركز طبي في شمال مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:15 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعكف على تنفيذ الافتتاح التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس قريبًا.

 

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح عدد من المشروعات الصحية، اليوم الثلاثاء، إن محافظة السويس ستشهد أكبر مجمع طبى في شمال مصر وشرقها خلال الفترة المقبلة.

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.


وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، مُضيفًا أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.


وخضع مجمع الإسماعيلية الطبي لحملات تعقيم، اليوم الثلاثاء، كما أجرى الطب الوقائي مسحات كورونا للعاملين والحضور في فعاليات الافتتاح الرئاسي لمنظومة التإمين الصحي الشامل.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل في الإسماعيلية

قبل الافتتاح.. استعدادات مكثفة بمجمع الإسماعيلية الطبي لاستقبال الرئيس السيسي

النعسانى: السيسي يفتتح بعد قليل المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية..فيديو

استنفار أمني بالتزامن مع زيارة السيسي للإسماعيلية

استعدادا لافتتاحه.. وصول الرئيس السيسي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

ترشيحاتنا

الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي مجددا.. ورد عاجل من قوات التحالف

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

دعمه ليس في محله.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ مروان محسن

حكم التنقيب عن الذهب أو العثور عليه في البيت.. الإفتاء تجيب

حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما ؟

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور