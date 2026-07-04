الريف المصري الجديد يكشف خطة التوسع الزراعي أمام النواب

شارك اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة الفريق محمد عباس حلمى، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك فى إطار متابعة اللجنة للمشروعات القومية الكبرى ذات البعد الاستراتيجى، وفى مقدمتها المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، باعتباره أحد أهم المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن القومى بمفهومه الشامل.



وفى مستهل الاجتماع، رحب الفريق محمد عباس حلمى باللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، مؤكداً حرص لجنة الدفاع والأمن القومى على المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التى تمثل دعماً مباشراً للأمن القومى المصرى ولقدرات الدولة المصرية، سواء على المستوى الاقتصادى أو الغذائى أو التنموى.



وخلال الاجتماع، قدم اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب عرضاً تفصيلياً حول آخر مستجدات المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وما قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بإنجازه على مدار السنوات الماضية، مستعرضاً نسب التنفيذ فى مختلف مناطق المشروع، وما تحقق من تقدم فى أعمال البنية الأساسية، وشبكات الطرق، ومرافق الكهرباء ومياه الشرب، إلى جانب أعمال تجهيز الأراضى وطرحها، فضلاً عن تطوير منظومة التعاقدات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتفعين.

كما استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب الجهود التى بذلتها الشركة خلال الفترة الماضية لتسريع معدلات التنمية داخل مناطق المشروع، والتنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أو صغار المزارعين من المنتفعين، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الأراضى المستصلحة وزيادة معدلات الزراعة والإنتاج..

وأوضح أن الشركة تواصل تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف رفع معدلات الإنجاز بمختلف مواقع المشروع، والتوسع فى جذب الاستثمارات الزراعية والإنتاجية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يحقق أهداف الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائى، وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة خارج الوادى والدلتا.



كما أكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، خلال كلمته أمام اللجنة، أن المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان أصبح نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة.. مؤكداً : "المشروع من الناس وللناس، فهو مشروع قومى يستهدف خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول، ويحقق الأمن الغذائى والأمن المائى والأمن التنموى، باعتبارهم من ركائز الأمن القومى المصرى، ويعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة."



وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة العمل المتواصل والتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة، والعمل على تذليل العقبات بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة..



هذا، وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى واللواء عمرو عبد الوهاب، حيث استعرض أعضاء اللجنة عدداً من الاستفسارات المتعلقة بمعدلات التنفيذ، وخطط استكمال البنية الأساسية، وآليات توفير المياه اللازمة للزراعة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتوسع فى استخدام نظم الرى الحديثة، وجهود الشركة فى جذب المستثمرين، فضلاً عن آليات دعم صغار المنتفعين وتيسير الإجراءات أمامهم.



ورد اللواء عمرو عبد الوهاب على جميع استفسارات السادة النواب، موضحاً أن الشركة تعمل وفق خطط زمنية محددة ومؤشرات أداء دقيقة، مع متابعة ميدانية مستمرة لجميع مناطق المشروع، والتنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة التنفيذ.



ومن جانبه، أشاد الفريق محمد عباس حلمى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالعرض الذى قدمه اللواء عمرو عبد الوهاب، مؤكداً أن ما تحقق داخل المشروع يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة المصرية، ويؤكد أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.. وأوضح الفريق محمد عباس حلمى قائلاً : "الأمن القومى لم يعد يرتبط فقط بالمفهوم العسكرى، وإنما أصبح يشمل الأمن الغذائى والمائى والاقتصادى والتنموى، وهو ما يجعل المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الدولة المصرية لبناء مستقبل آمن وأكثر استدامة."



وأضاف أن لجنة الدفاع والأمن القومى تتابع باهتمام كبير معدلات تنفيذ المشروع، وتثمن ما تقوم به شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحت قيادة اللواء عمرو عبد الوهاب من جهود لإدارة هذا المشروع الوطنى العملاق، مشيداً كذلك بمبادرة "مزرعتك فى مصر" التى تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج فى دعم الاقتصاد الوطنى وربطهم بالمشروعات القومية.



بينما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لما تبذله الشركة من جهود تنفيذية وميدانية، مؤكدين استمرار دعم مجلس النواب لكافة المشروعات القومية التى تحقق التنمية المستدامة وتعزز الأمن القومى المصرى، مشددين على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق المستهدفات الوطنية.



وفى ختام الاجتماع، أعرب اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب عن خالص شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ولأعضاء اللجنة، على اهتمامهم الكبير بمتابعة ودعم المشروع القومى، وما يقدمونه من مساندة ورؤى تسهم فى دفع جهود التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية.



وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن "التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات القومية، ويعكس حرص جميع مؤسسات الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة فنحن نعمل سوياً على تحويل الصحراء إلى واحات إنتاج، وبناء مجتمعات زراعية عصرية تضم سكنًا وخدمات وفرص عمل حقيقية".



وفى ختام اللقاء، قام اللواء عمرو عبد الوهاب بإهداء درع شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى الفريق محمد عباس حلمى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقديراً لدور اللجنة وجهودها فى دعم المشروعات القومية، وحرصها على متابعة الملفات الاستراتيجية التى تمثل ركائز أساسية لتعزيز الأمن القومى وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً اعتزاز الشركة بالتعاون المستمر مع مجلس النواب ولجانه النوعية المتخصصة، بما يخدم مصالح الوطن ويحقق تطلعات ومستهدفات "الجمهورية الجديدة."