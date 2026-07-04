ضبط شاب متهم بالتحرش بربة منزل اثناء سيرها بشوارع الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب متهم بالتحرش بربة منزل اثناء سيرها بشوارع طنطا .

حملات رقابية

وجاؤ ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) .

ردع مخالفين

وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 يونيو المنقضى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان طنطا فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها .

سقوط المتهم

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

عرض جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية كما أمرت جهات التحقيق بحبك الشاب 4 ايام علي ذمة التحقيقات.