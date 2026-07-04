خلافات على حصيلة التسول .. الداخلية تكشف تفاصيل حمل سيدة لسلاح أبيض فى مشاجرة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص من بينهم فتاة تحمل سلاح أبيض تعدوا خلالها على بعضهم بالسب بالإسماعيلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عاطل ، سيدة "لهما معلومات جنائية") وطرف ثان: (عاطلان "لهما معلومات جنائية") ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ، لخلافات بينهم على مبالغ مالية من حصيلة التسول وإستجداء المارة ، وأمكن ضبط الطرفين ، وضبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة – 2 سلاح أبيض) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





