القبض على عامل تحرش بسيدة فى الغربية

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 21 يونيو المنقضى حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان طنطا فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها .





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





