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أخبار العالم

المخابرات الكورية الجنوبية تفضح محاولة بيونج يانج قرصنة معلومات تصنيع لقاح فايزر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:28 ص
المخابرات الكورية
المخابرات الكورية الجنوبية تفضح محاولة بيونج يانج لـ قرصنة ل
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دعاء أبوهشيمة
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء ، إن كوريا الشمالية حاولت قرصنة واختراق خوادم شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الأدوية للحصول على معلومات تقنية عن لقاح وعلاج فيروس كورونا الخاص بالشركة.

ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية، كشف جهاز المخابرات الوطني النقاب عن المعلومات، خلال جلسة مغلقة للجنة المخابرات في الجمعية الوطنية. ولم تقدم الوكالة بعد مزيدًا من المعلومات حول عملية القرصنة.

وقال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه ألقي القبض على شخص كوري شمالي عبر الحدود شديدة التحصين بين البلدين في حالة نادرة لانشقاق محتمل وسط جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صدر عن هيئة الأركان المشتركة الجنوبية أن "الشخص يخضع للتحقيق من قبل الوكالات ذات الصلة" ، والتي تحقق في تفاصيل رحلته جنوبًا وما إذا كان ينوي الهروب إلى كوريا الجنوبية.

وفي يوليو الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حالة الطوارئ وأغلق بلدة حدودية  بشكل غير قانوني بعد أن عبر شخص ظهرت عليه أعراض كوفيد-19.
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