افتتاح الرئيس السيسي للمجمع القومي للقاحات بحلوان عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجمع القومي للامصال واللقاحات بحلوان عبر الفيديو كونفرانس، والذ تم انشاؤه في ظل ازمة كورونا ليكون مخزنا استراتيجيا للقاحات لمصر.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة.





وأضاف: "يأتي ذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.



