إغلاق المحميات ومنع رحلات الجبال.. استعدادات قصوى بجنوب سيناء لموجة الطقس

رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد إلى القصوى استعدادا لموجة الطقس الباردة والرياح التي سوف تهب على جنوب سيناء غدا، الأربعاء، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.









ومن المتوقع أن تتعرض جنوب سيناء لموجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار وسيول وهبوب رياح على مدن راس سدر وسانت كاترين وطور سيناء ونويبع.









وقد أعلنت محميات جنوب سيناء غلق محميات جنوب سيناء الخمسة غدا، الأربعاء، أمام حركة السياحة والرحلات، وهي محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ ودهب، وكذلك محمية أبو جالوم وتشمل منطقة البلوهول ومحمية طابا وتشمل "عين حضرة - وادي الوشواش - كانون سلامة"، ومحمية سانت كاترين وتشمل جبل موسى ووادي جبال والأربعين واطلاح والتلعة، كما ألغيت بعض الأنشطة السياحية والسفاري والرحلات البحرية حتى انتهاء موجة الطقس الباردة.









في سياق متصل، عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، لوضع خطة لمجابهة أي احتمالات لحدوث السيول خلال الفترة القادمة.









وطالب المحافظ مدير العمليات بالمحافظة بإعداد تقرير يومي مفصل عن مدى جاهزية أجهزة المحافظة ومعداتها بجميع المدن ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأخطار المتوقعة والحد من الخسائر إن وجدت حفاظا على أرواح المواطنين.









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