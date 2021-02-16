وزير الرياضة: تنظيم قوافل السعادة في المحافظات الحدودية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، أولى قوافل السعادة في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى.





وتأتي هذه الجهود استمرار للزيارة التى قام بها وزير الشباب والرياضة على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين وتضمنت تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات والمبادرات الشبابية، حيث تضمنت مبادرة " قافلة السعادة" مواد غذائية وبطاطين تم توزيعهم على ٥٠٠ أسرة.





اشار وزير الشباب أن المبادرة سيتم تعميمها على كل محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، لافتًا الى انه تم بالفعل البدء بالمحافظات الحدودية وسيتم توجيهها بعد ذلك إلى محافظات الصعيد والمناطق الريفية التى تحتاج إلى الدعم.





كما تضمنت القافلة ايضًا العديد من البرامج والأنشطة وذلك انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة المجتمعي، حيث تم تنفيذ ورش عمل للامهات عن التربية الإيجابية بمشاركة 50 أسرة، بالإضافة إلى ورش عمل للفتيات للحفاظ على الصحة من خلال ممارسة الرياضة، والتغذية الصحية السليمة، وتنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية للمرأة المصرية.





وتم تنفيذ ألعاب ترويحية لـ ٥٠٠ طفل من خلال برنامج خطوة نحو حياة أفضل، بالإضافة ورشة عمل لبرنامج "حقك مسئوليتنا"، وكذلك ورش عمل لمبادرة قيمنا من تراثنا بمشاركة الشيخ عبد الخالق صلاح والدكتور عماد مهدى أستاذ الآثار.



