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أخبار العالم

بشأن الإرهابيين.. تحرك عاجل من الجيش السوري في هذه المناطق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:13 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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محمود نوفل
أكد ‏مصدر عسكري سوري، أن بعض وحدات الهندسة بالجيش العربي السوري، تقوم حاليا بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين. 

وأشار المصدر إلى أن المناطق المستهدفة هي كل من:
 غابة الأسد– محيط أكاديمية الاسد – السفيرة  بحلب. 

وذكر المصدر العسكري السوري، أن العملية التي تقوم بها الوحدات الهندسية بدأت من الساعة 09,00 صباحًا وتنتهي في الرابعة عصرا. 

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الاثنين، اعلن تفاصيل جديدة بشأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أجواء مدينة دمشق، وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن الصواريخ الإسرائيلي استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق-بيروت والمعروف باسم "طريق بيروت القديم"، حيث تتواجد هناك مستودعات للأسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والمليشيات الموالية لها.

وأضافت المصادر أنه جرى أيضًا استهداف الفرقة الأولى التابعة للقوات السورية ومحيطها في منطقة الكسوة، بالإضافة لاستهداف مواقع أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق.

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