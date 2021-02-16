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تكنولوجيا

بعد إثارته للجدل.. 6 حقائق لا تعرفها عن تطبيق Clubhouse الذى يشجعه إيلون ماسك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:00 م
6 حقائق لا تعرفها
6 حقائق لا تعرفها عن تطبيق Clubhouse
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ندى على
أثار تطبيق التواصل الاجتماعى Clubhouse  فى الأيام الماضية جدلا كبيرا، حيث قام عدد كبير من المستخدمين بالانضمام إليه من خلال دعوة أحد الأشخاص المشتركين عليه، وأصبح طلب الدعوات ينهال على المشتركين راجين لدعوة أحدهم للقيام بتجربة جديدة من تجارب تطبيقات التواصل المختلفة، حيث يختلف التطبيق باعتماده على الرسائل الصوتية على عكس تطبيقات الدردشة النصية الشائعة، ويأتى الإقبال بشكل كبير عليه بعد دعم رجل الأعمال إيلون ماسك له من خلال إحدى تغريداته على موقعه بتويتر.


وأصبح المستخدمون للتطبيق الذى يتطلب بالضرورة امتلاك هاتف آيفون لا ينفكون عن الحديث عنه أو الحديث عليه فى عدد كبير من القضايا والمشكلات، حيث إنه فضاء واسع يتيح حرية التحدث والتعبير بسبب اعتماده على الرسائل الصوتية.


وبحسب موقع  Business of Apps فإن هناك عددا من الحقائق عن تطبيق Clubhouse لا يعرفها الكثيرون:  



1- ارتفع تطبيق Clubhouse من نحو 1500 مستخدم إلى أكثر من مليون مستخدم، وهو نفس الأمر الذى حدث مع أسهم شركة GameStop، كما وصل التطبيق إلى رأس مال سوقى لمليار دولار مع 100 مليون عملية تحميل فى بداية شهر فبراير الحالى. 


2- قام إيلون ماسك بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتراك في Clubhouse والتحدث معه، وفى تغريدة له على موقع تويتر اقترح ماسك أن يشارك معه بوتين إلا أن الكرميلن لم يرد على طلب ماسك حتى الآن. 


3- يعتمد تطبيق التواصل الاجتماعي Clubhouse، على الصوت والتحدث بدلا من النشر من خلال غرف دردشة صوتية تتيح لمستخدميها التحدث والنقاش صوتيا حول موضوعا ما بدل من التراسل النصي.


4- ويمكن للمستخدمين الوصول لتطبيق Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، حيث يمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة.


5- ويتوفر تطبيق غرف الدردشة الصوتية Clubhouse للتحميل مجانا لمستخدمي آيفون فقط، ولكن التسجيل في التطبيق يتضمن دعوة من أحد المستخدمين الحاليين للتطبيق أو الانضمام لقائمة الانتظار.


6- حظرت السلطات الصينية تطبيق Clubhouse لمناقشتة مواضيع حساسة مع الأشخاص بالخارج، بما فى ذلك تايوان ومعاملة الأقلية المسلمة في البلاد، حيث إنه منتدى غير خاضع للرقابة للحديث عن القضايا الحساسة سياسيًا على عكس العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعى الأخرى، فإنه يستخدم المحادثة الشفوية ، والتي سمحت للمستخدمين في الصين بالتحدث مباشرة فى الأمور غير المسموح بها فى الصين. 

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