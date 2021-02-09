الحكومة الصينية تحظر تطبيقا شهيرًا يدعمه إيلون ماسك

حظرت السلطات الصينية تطبيق التواصل الاجتماعى Clubhouse وذلك لمناقشتة مواضيع حساسة مع الأشخاص بالخارج، بما فى بما في ذلك تايوان ومعاملة الأقلية المسلمة في البلاد.





وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن هذه الخطوة تضيف تطبيق Clubhouse إلى الآلاف من مواقع الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعى التي يمنع الحزب الشيوعي الحاكم فى الصين الوصول إليها لمحاولة السيطرة على ما يراه الجمهور الصيني ويقرأه.









وأعطى تطبيق Clubhouse مؤقتا للمستخدمين الصينيين منتدى غير خاضع للرقابة للحديث عن القضايا الحساسة سياسيًا على عكس العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعى الأخرى ، فإنه يستخدم المحادثة الشفوية ، والتي سمحت للمستخدمين في الصين بالتحدث مباشرة فى الأمور الغير مسموح بها فى الصين.





وتحظر أيضا الحكومة الصينية استخدام تطبيقات مثل Facebook فيسبوك و Twitter تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي العالمية وآلاف المواقع التي تديرها المنظمات الإخبارية وحقوق الإنسان ونشطاء آخرون.





وارتفع استخدام تطبيق Clubhouse فى الأيام الأخيرة بشكل واضح، بعدما حث الرئيس التنفيذى لشركة تيسلا ورجل الأعمال Elon Musk إيلون ماسك على استخدامه الأمر الذى جعله يرتفع من نحو 1500 مستخدم إلى أكثر من مليون مستخدم.





ويمكن للمستخدمين الوصول لتطبيق Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، حيث يمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة.



