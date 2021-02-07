ساحر البورصة.. 6 تغريدات لإيلون ماسك تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية

أثر فيروس كورونا منذ تفشيه على معظم الأسواق العالمية، الأمر الذى سبب خسائر كبيرة وأيضا أرباحا أكبر لشركات التكنولوجيا، لكن لم يفعل الوباء العالمى ما فعله رجل الأعمال Elon Musk إيلون ماسك فى أسواق الشركات فى العالم، واستطاع بسبب تغريدة واحدة تتكون من كلمة أو أكثر تغيير مصير شركات للأبد وقلب الأسواق رأسا على عقب.
واستمر ساحر البورصة إيلون ماسك الذى استطاع أرجحة أسهم الشركات وفقا لما يكتبه على موقع الرسمى بتويتر إلى خسارة شركات مثل واتسآب والارتفاع الهائل لأخرى مثل تطبيق سيجنال، وغيرها من الشركات والتطبيقات، الأمر الذى يشكل ظاهرة هى الأولى من نوعها فى التحكم بالاقتصاد وتوجيهه بسبب تغريدات رجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس للفضاء، وفيما يلى نرصد 5 تغريدات لإيلون ماسك تسبببت فى اضطراب الأسواق العالمية :
1- تغريدة إيلون ماسك عن شركة Etsy
وبحسب شبكة CNBC الأمريكية، فقد ارتفع سهم شركة Etsy للتجارة والتسوق الإلكترونى حوالى 9 % بعد تغريدة لإيلون ماسك يقول فيها إنه يحب هذه الشركة نوعا ما، الأمر الذى استمر فى قلب الأسواق واضطراب فى أسعار الأسهم.
I kinda love Etsy
— Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021
2- تغريدة إيلون ماسك عن شركة GameStop
وأدت تغريدة إيلون ماسك إلى ارتفاع شركة ألعاب الفيديو GameStop إلى 157 % صباح اليوم التالى لتغريدة لماسك، كما تخطت القيمة السوقية للشركة أكثر من 10 مليارات دولار، وغرد ماسك بمصطلح Stonks الذي يعد خطأ إملائيًا متعمدًا فى إشارة إلى دعم شركة GameStop .
Gamestonk!! https://t.co/RZtkDzAewJ— Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021
3- تغريدة إيلون ماسك عن تطبيق سيجنال
وأثارت تغريدة على موقع تويتر لإيلون ماسك ، جدلا كبيرا بين مستخدمى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعدما طالب المستخدمين بضرورة استخدام تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal بدلا من واتسآب لتوفيره خصوصية كبيرة للمستخدمين وعدم مشاركته بياناتهم الشخصية، الأمر الذى جعل التطبيق يشهد نموا بالغا وتحولا كبيرا من المستخدمين إلي استخدامه.
Use Signal
— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021
4- تغريدة إيلون ماسك لسيجنال تتحول لدعم شركة بنفس الاسمولم تذهب الإيرادات الهائلة لتطبيق سيجنال وحده، حيث أن هناك شركة غير معروفة تسمى Signal Advance يتم تداول أسهما فى البورصة بحوالى أقل من 60 سنتا للسهم الواحد ارتفعت أسهما ارتفاعا هائلا وصل ل 7.19 دولار للسهم الواحد.5- تغريدة إيلون ماسك عن تطبيق Clubhouseوبحسب مجلة pc mag الأمريكية، فإنه منذ أيام قليلة أثار استخدام إيلون ماسك لتطبيق Clubhouse جدلا كبيرا وبمجرد تداول خبر تغريد ماسك عنه ارتفع التطبيق الذى يستخدمه نحو 1500 مستخدم إلى أكثر من مليون مستخدم، وهو نفس الأمر الذى حدث مع اسهم شركة GameStop .
On Clubhouse tonight at 10pm LA time— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021
6- تغريدة إيلون ماسك عن العملة المشفرة Bitcoin بيتكوينوشهدت العملة المشفرة بيتكوين ارتفاعا كبيرا وصل إلى 20 % بعد تغريدة ماسك، حيث أضاف فى سيرته الذاتية على صفحته على موقع تويتر كلمة bitcoin ، ثم نشر تغريدة له يقول فيها " In retrospect, it was inevitable " ، في "وقت لاحق ، كان لا مفر منها "، مشيرا إلى عملة البيتكوين التى أضافها فى سيرته الذاتية.
The future currency of Earth— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021