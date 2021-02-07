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تكنولوجيا

ساحر البورصة.. 6 تغريدات لإيلون ماسك تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:01 م
6 تغريدات لإيلون
6 تغريدات لإيلون ماسك تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية
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ندى على
أثر فيروس كورونا منذ تفشيه على معظم الأسواق العالمية، الأمر الذى سبب خسائر كبيرة وأيضا أرباحا أكبر لشركات التكنولوجيا، لكن لم يفعل الوباء العالمى ما فعله رجل الأعمال Elon Musk إيلون ماسك فى أسواق الشركات فى العالم، واستطاع بسبب تغريدة واحدة تتكون من كلمة أو أكثر تغيير مصير شركات للأبد وقلب الأسواق رأسا على عقب. 

واستمر ساحر البورصة إيلون ماسك الذى استطاع أرجحة أسهم الشركات وفقا لما يكتبه على موقع الرسمى بتويتر إلى خسارة شركات مثل واتسآب والارتفاع الهائل لأخرى مثل تطبيق سيجنال، وغيرها من الشركات والتطبيقات، الأمر الذى يشكل ظاهرة هى الأولى من نوعها فى التحكم بالاقتصاد وتوجيهه بسبب تغريدات رجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس للفضاء، وفيما يلى نرصد 5 تغريدات لإيلون ماسك تسبببت فى اضطراب الأسواق العالمية : 


  1- تغريدة إيلون ماسك عن شركة Etsy 

   وبحسب شبكة CNBC الأمريكية، فقد ارتفع سهم شركة Etsy للتجارة والتسوق الإلكترونى حوالى 9 % بعد تغريدة لإيلون ماسك يقول فيها إنه     يحب هذه الشركة نوعا ما، الأمر الذى استمر فى قلب الأسواق واضطراب فى أسعار الأسهم. 
 I kinda love Etsy
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