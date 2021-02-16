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برلمان

البرلمان يوافق على تحصيل المالية نسبة من أجور العاملين لصالح صندوق الشهداء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى على مقترح تقدمت به الحكومة بتعديل البند  "1" من المادة 8 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويقضى التعديل الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية  قبل اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون بان تقوم  وزارة المالية بتحصيل النسبة التى سيتم خصمها من العاملين  وتحصيلها لصالح صندوق الشهداء قائلا ان وزارة المالية هى الاقدر على تحصيل الخصم وتوريدها.

وكان مشروع القانون ينص على ان تتولى الجهة التى يتبعها العاملون  بتحصيل  هذه  النسبة   وتوريدها  الى الصندوق  مباشرة  باى وسيلة  من وسائل  توريد النقدية   بما فى ذلك  وسائل الدفع الالكترونية.

واصبح البند 1 من المادة 8 كما وافق عليه المجلس ينص على "تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، ووتولى وزارة المالية  تحصيل هذه النسبة من العاملين وتوريدها الى الصندوق  مباشرة  باى وسيلة من وسائل  توريد النقدية بما فى ذلك وسائل الدفع الاكترونية.  

يذكر ان مجلس النواب وافق نهائيا اليوم على قانون  إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة  2018.
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