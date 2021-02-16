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أخبار العالم

مبعوث بوتين: أمريكا ترفض المشاركة في مؤتمر حول سوريا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:17 م
سوريا.. تلال من الخراب
سوريا.. تلال من الخراب تملئ مدنها
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قسم الخارجي
رفضت الولايات المتحدة الأمريكية،المشاركة بصفة مراقب، في لقاء "صيغة أستانا" في مدينة سوتشي الروسية، وفق ما صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.

وأبرزت وسائل إعلام روسية، تأكيد لافرينتيف، أن وفود الأمم المتحدة، وروسيا وتركيا وإيران، والمعارضة السورية، ووفد الحكومة السورية، وصلت إلى سوتشي للمشاركة في الفعالية.

وأشار إلى أن، الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، تعتزم خلال اللقاء، منح دفعة قوية لعملية التسوية السورية.

وقال لافرينتيف، بأن الواقع في سوريا، لا يزال مثيرا للقلق، ويجب بذل كل الجهود لمنع موجة جديدة تأجج النزاع المسلح.

شدد لافرينتيف، على ضرورة قيام المعارضة السورية، بتحرير إدلب من الإرهابيين.

وأكد المبعوث الروسي، أن الوفود ستناقش خلال اللقاء، موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكذلك الوضع الاقتصادي في سوريا.


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