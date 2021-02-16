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محافظات

خلال جولته بشبين الكوم.. محافظ المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الرصف والتطوير

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل رافقه مدير مديرية الطرق والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس حي غرب شبين الكوم ، حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع صبري أبو علم بحي غرب ضمن خطة المحافظة  لتطوير المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة (310) مليون جنيه.

يأتي هذا -بحسب بيان، الثلاثاء- في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم والارتقاء بمستوى جميع الخدمات.  

وخلال جولته وبناءً على مطالب عدد من مواطني عمارات شارع بشاير الخير المتفرع من شارع صبري أبو علم على الفور أمر المحافظ بتقليل حجم الجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية بالمنطقة واستيعاب أكبر عدد من السيارات وكذا زراعة أعمدة ديكوريه بوسط الجزيره ورصف الطريق على الجانبين وإنشاء أرصفة وإنترلوك.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمعهد الكبد حتى المستشفى التعليمي، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف ويجرى حاليًا تركيب بلاط الإنترلوك وزراعة الأعمدة الديكورية بالمنطقة وشدد المحافظ على تكثيف الجهود وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال ، هذا ووجه المحافظ برصف شارع ياسين عبد الغفار أمام مستشفى الجامعة من الاتجاهين ورفع كفاءته وإمداده بالأعمدة الديكورية ضمن خطة تطوير العشوائيات للارتقاء بالمظهر الحضاري ، فيما تفقد المحافظ عدد من الأكشاك النموذجية الحضارية الجديدة والتي تم توفيرها مجانًا كبديل عن الأكشاك العشوائية بشارع ياسين عبدالغفار وسط فرحة الأهالي من خلال المشاركة المجتمعية ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ عليها وعدم إنشاء أي ملحقات بها حفاظًا على المظهر العام وبما يعكس الرؤية الحضارية والجمالية للمدينة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية لتقديم خدمة أفضل  للمواطنين.
خلال جولته بشبين الكوم.. محافظ المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الرصف والتطوير
خلال جولته بشبين الكوم.. محافظ المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الرصف والتطوير
خلال جولته بشبين الكوم.. محافظ المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الرصف والتطوير
خلال جولته بشبين الكوم.. محافظ المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الرصف والتطوير
خلال جولته بشبين الكوم.. محافظ المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الرصف والتطوير
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