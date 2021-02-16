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أخبار العالم

استعدادًا للطقس القاسي.. نقل مولدات كهربائية إلى قمم الجبال في القدس والضفة والجولان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:04 م
نقل مولدات كهربائية
نقل مولدات كهربائية إلى قمم الجبال في القدس والضفة والجولان
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سمر صالح
ذكر موقع "0404" العبري، اليوم الثلاثاء أن اللجنة الكهروتقنية الدولية تستعد لمواجهة الطقس القاسي المصحوب بالثلوج، المتوقع أن يبدأ الليلة على قمم الجبال في إسرائيل.
 
وبحسب الموقع، نقلت اللجنة صباح اليوم، مولدات كهربائية ومعدات ثقيلة إلى مستوطنة جوش عتصيون جنوب القدس، ومنطقة جنوب الخليل، ومستوطنة أرئيل ومستوطنة كتسرين في الجولان، وصفد، حيث من المتوقع أن تتساقط الثلوج في هذه المناطق، وسيكون هناك مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي.
 
وأوضح أن المولدات غادرت محطة توليد الكهرباء لتكون مخزنة ويتم تشغيلها في حالات الطوارئ، وهي في طريقها إلى جميع المناطق التي يوجد بها خطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطقس.
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