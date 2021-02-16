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محافظات

رئيس المحلة: نشر معدات وسيارات لكسح مياه الأمطار لتأمين المواطنين.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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احمد علي
وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، بسرعة نشر معدات رفع المياه الخاصة بالأحياء وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية بشوارع المحلة، وخاصة المناطق الحيوية مثل نفق الكوبرى السفلى، وميدان الشون، ومنطقة بنزايون، وشارع البحر، وميدان المشحمة، وشارع سكة زفتى، وشارع محب، وسكة المحلة - طنطا لتكون جاهزة على مدار 24 ساعة لأعمال رفع مياه الأمطار.


وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى أن هذا يأتى فى إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، لمواجهة موجة الطقس السيئ التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات الطارئة بالديوان العام لمجلس المدينة على مدار اليوم لمتابعة الأحوال الجوية والتعامل مع شكاوى المواطنين فور ورودها.

جدير بالذكر أنه تم توجيه جميع رؤوساء الوحدات المحلية القروية بتجهيز كاسحات رفع المياه والاستعداد للعمل على مدار اليوم لرفع أى تجمعات من المياه بالقرى، مع البدء الفورى لتمهيد الطرق ورفع آثار مياه الشتاء من الطرقات وفتح الشوارع لحركة سير المواطنين والسيارات.
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