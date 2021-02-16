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برلمان

الحرية المصري يعلن تأييده لفرض ضرائب على مكافأة نواب الشيوخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:15 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
أعلن حزب الحرية المصري، برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، تأييده الكامل لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وفرض ضرائب على مكافاة النواب، مؤكدًا أهميته أن يكون النائب مثالا يحتذى به للالتزام بالقانون فهو بالأصل مواطن عادي يقدم خدمة عامة للمواطنين دون السعي للحصول على مزايا تفضيلية.

وأوضح الحزب، في بيان، أنه بإقرار مجلس النواب للائحة الشيوخ أصبح للغرفة التشريعية الثانية اختصاصات واضحة وصريحة، والتي من شأنها أن تصب في صالح الشعب المصري من آراء ومقترحات ومتابعات حقيقة على أرض الواقع.

وطالب حزب الحرية المصري، بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ليتم فرض ضرائب على مكافأة النواب، خاصة وأنهم يُعتبرون فرد من أفراد المُجتمع المصري، ولأبد من مساندة الدولة المصرية في المحنة التي تمر بها الآن من مواجهة فيروس كورونا القاتل؛ وللعبور بها إلى بر الأمان بأقل الخسائر، لافتًا إلى أن فرض الضرائب على النواب يُساهم في تحقيق العداله الاجتماعية والمساواة بين الجميع.
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