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فن

إياد أبو روك يفوز بجائزة شخصية العام من مؤسسة "سيدة الأرض" بالجزائر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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سعيد فراج
أعلنت مؤسسة سيدة الأرض المتمثلة برئيسها الدكتور كمال الحسيني عن شخصيات العام الفلسطينية والعالمية الحاصلة  جائزة شخصة العام لعام 2020 ومنهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفاتن شلبانه وخوله طه وجميله الوطني ، ونخبه من النشطاء حول العالم ومنهم المخرج  النرويجي من أصل فلسطيني إياد أبو روك الذي اختارته شخصية العام الثالث عشر 2020.

ويأتي ذلك التكريم على خلفية الجهود والنشاطات التي يقوم بها المخرج أبو روك لخدمة الإنسانية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص. وإياد أبو روك هو مخرج سينمائي نرويجي فلسطيني من مواليد غزة  من أصول يافاوية والحاصل على بكالوريوس العلوم في الإخراج والتمثيل من جامعة 6 أكتوبر في مصر. 

ويدير أبو روك شركة "روك أرت برودكشن" للانتاج السينمائي، حيث انتج عدد من الأفلام الوثائقية التي تخدم المجتمع الإنساني بأطيافه كلها، ومنها ما زلت أحيا الذي يتحدث عن الجانب الإنساني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفيلم مراكب الموت الذي يجسد كارثة الهجرة غير الشرعية عبر البحار. 

وعمل منذ العام 2005 إلى العام 2006 كمساعد مخرج أول لمهرجان القاهرة السينمائي لإظهار كبار الممثلين والمخرجين الحائزين على الجوائز على المسرح، ومساعد مخرج في مهرجان القراءة للجميع الثقافي بالإسكندرية. كما أن المخرج أبو روك يعتبر مسرحي وله أدوار مختلفة في الإخراج والتمثيل، وكاتب شارك في العديد من الكتب التي تخدم القصية الفلسطينية مع الكاتب الترويجي يان بيتر ومنها كتاب "ستيلا" وكتاب "أطفال غزة" باللغة النرويجية.  ويعتبر أبو روك عضو في اتحاد الفنانين العرب ونقابة المهن التمثيلية في مصر، وعضو نقابة الصحفيين الدوليين.

يذكر أن مؤسسة سيدة الأرض هي مؤسسة فلسطينية لها العديد من البصمات الوطنية والفنية على الساحة العربية، وتقوم بتكريم كل من يدعم القضية الفلسطينية. وتتمثل رسالة المؤسسة بإبراز الوجه الحضاري لفلسطين في كافة بقاع الأرض وتعزيز ثقافة تثمين الجهود لكل صاحب بصمة ايجابية مشرقة من أجل دعم ورفعة القضية الفلسطينية؛ فكانت مهمتها على ضوء ذلك، تكريم من يعمل من أجل قضية العرب المركزية الأولى "فلسطين". 
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