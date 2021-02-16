رئيس جامعة 6 أكتوبر: الدولة قادرة على استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد

قال الدكتور جمال سليمان رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن الأنشطة الطلابية قد تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا خلال الفترة السابقة، لكن هناك بعض الأنشطة والدورات تمت أونلاين.





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وأضاف "سليمان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن جميع الانشطة والمهرجانات والرحلات وغيرها توقفت جميعها خلال الفترة الماضية، أملا خلال الاسابيع القادمة أن تسمح الظروف بعودة الأنشطة الطلابية مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك مصالح للدولة تعلو على مصالح الفئات لذلك فصحة المواطنين هي أهم ما يشغل الدولة بناء عليه فقد جاء قرار التأجيل لأسبوع للتغلب على الارتفاع في حالات الكورونا، حيث بدأ ذلك لأن المصلحة توجب التأجيل أسبوعا آخر لمزيد من الأمان للجميع.

أضاف سليمان على هامش المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجي مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank، أنه طبقا لما اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات سابقا أن الكليات النظرية سيكون الحضور بها يومين في الأسبوع بينما العملية لمدة من 3 لـ4 أيام وباقي الأسبوع سيكون من خلال الدراسة أونلاين.





وتابع: " تجربة التعليم عن بعد أثبتت ما تم إنفاقه من الدولة على البنية التحتية وكفاءة الشبكات وسرعة الإنترنت نجني ثماره لأننا إلى حد كبير تمكنا من تخطي الفصل الدراسي الثاني بأقل قدر من الخسائر، لذا اعتقد أصبح لنا خبرة، وأصبحت الدولة بالكامل قادرة على مواصلة التعليم عن طريق التعليم عن بعد".







وكان قد اقيم اليوم المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجيز مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank الافتراضي المتخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.







ويهدف البرنامج إلى المساهمة في دفع استراتيجية "مصر الرقمية" تحت شعار "الوصول -التدريب -المساهمة"، وذلك من خلال دمج جميع الشركاء والعاملين بالقطاع وعلى رأسهم المسؤولين الحكوميين، والجامعات، والمؤسسات، ورواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار المواهب.







كما تضمن فعاليات المؤتمر تخريج دفعة جديدة من الطلاب المتميزين على إنجازاتهم خلال هذا العام، فضلًا عن تكريم أفضل الجامعات والمدرسين والشركاء الذين تعاونوا من أجل تطوير وبناء قدرات الشباب في مصر من خلال برنامج iTB.

وكان قد اقيم اليوم المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجيز مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank الافتراضي المتخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.







حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في دفع استراتيجية "مصر الرقمية" تحت شعار "الوصول -التدريب -المساهمة"، وذلك من خلال دمج جميع الشركاء والعاملين بالقطاع وعلى رأسهم المسؤولين الحكوميين، والجامعات، والمؤسسات، ورواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار المواهب.

كما تضمن فعاليات المؤتمر تخريج دفعة جديدة من الطلاب المتميزين على إنجازاتهم خلال هذا العام، فضلًا عن تكريم أفضل الجامعات والمدرسين والشركاء الذين تعاونوا من أجل تطوير وبناء قدرات الشباب في مصر من خلال برنامج iTB.