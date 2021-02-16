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طارق سعد: تطوير الريف المصري يؤدى لرفع مستوى صحة المصريين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:59 م
الصحة
الصحة
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ياسمين القصاص
قال الدكتور طارق سعد، مستشار هيئة الرعاية الصحية، إن انطلاق التأمين الصحي الشامل فى محافظة الإسماعيلية يعد إضافة كبيرة للدولة المصرية، منوها إلى تميز تطوير المستشفيات من حيث التجهيزات والقوة البشرية والمنظومة المعلوماتية، لكى تتم منظومة التأمين بالشكل الذى يمثل إضافة للمواطن والدولة.

وأضاف مستشار هيئة الرعاية الصحية، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرات الرئاسية أدت إلى وجود قاعدة بيانات تخص جميع المرضى فى مصر.

وأشار"سعد"، إلى أن هدف المبادرات الرئاسية للقطاع الصحي هو انتباه كل مواطن لصحته وخاصة أمراض الضغط والسكر والسمنة، منوها إلى أنه يوجد 2 مليون حالة تعاني من الأنيميا.

وأوضح طارق سعد، أن تطوير الريف المصري سيؤثر فى  فى القطاع الصحي، عن طريق تبطين الترع التى تساعد على تقليل وجود الناموس والحشرات التى تجلب العديد من الأمراض للمواطنين، متمنيا أن يتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات القادمة.
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