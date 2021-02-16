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أخبار العالم

قرار عاجل من رئيس الحكومة العراقية بشأن قصف إقليم كردستان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:30 م
قرار عاجل من رئيس
قرار عاجل من رئيس الحكومة العراقية بشأن قصف مطار أربيل
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان العمل الذي استهدف إقليم كردستان "يهدف إلى خلط الاوراق"، مشيرا إلى أنه وجه بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للقبض على المجرمين.   

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحسب بيان لمكتبه إن " العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، لافتًا إلى "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها".

وأضاف "وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".
 
وأشار الكاظمي إلى "قواتنا الأمنية البطلة تمكنت من إلقاء القبض على العصابة (فرق الموت) التي قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة."، مؤكدًا أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممون على المضي قدمًا في هذا الجانب".
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