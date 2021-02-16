قرار عاجل من رئيس الحكومة العراقية بشأن قصف إقليم كردستان

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان العمل الذي استهدف إقليم كردستان "يهدف إلى خلط الاوراق"، مشيرا إلى أنه وجه بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للقبض على المجرمين.





ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، قال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحسب بيان لمكتبه إن " العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، لافتًا إلى "هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن لا يكون العراق حديقة خلفية لها".





وأضاف "وجهنا بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإلقاء القبض على المجرمين".