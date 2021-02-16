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أخبار العالم

كورونا باقٍ إلى يوم القيامة.. وزير الصحة الكويتي يكشف حقيقة تصريحاته

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:31 م
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي
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محمود نوفل
 
كشف وزير الصحة الكويتي المقصود بتصريح بشأن بقاء فيروس كورونا المستجد حتي يوم القيامة. 

جاءت تصريحات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح خلال مشاركته في  جلسة مجلس الأمة اليوم التي ناقشت قضية كورونا والذي قال فيه إن الجائحة لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة بحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية. 

وبين أن المقصود به أن الفيروس مستمر ولن ينتهي شأنه شأن الفيروسات الأخرى التي نعرفها من فترات طويلة، ولم تختفِ، بل يتم التعايش معها من خلال اللقاحات والعلاجات».

وشدد الوزير الصباح في تصريحاته على أن التصريح هدفه تسليط الضوء على حقيقة الوضع، وليس ترويع الناس، أو تأويل التصريح في غير محله.

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