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فن

شاهد..أول ظهور لليوتيوبر شادي سرور بعد الإفراج عنه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:19 م
اول ظهور ل شادي سرور
اول ظهور ل شادي سرور
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ندى فكري

نشر اليوتيوبر محمود بدري، صورة جديدة مع اليوتيوبر شادي سرور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".


و ذلك عقب الإفراج عنه مؤخرًا، بعد حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.


و علق محمود على الصورة قائلا : "أهلا بالعودة".


يذكر ان جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس اليوتيوبر شادي سرور، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 


وجهت النيابة إلى المتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

شاهد..أول ظهور لليوتيوبر شادي سرور بعد الإفراج عنه
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