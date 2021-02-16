وزير الرياضة يبحث مع اتحاد المصارعة استعداد المنتخبات لأولمبياد طوكيو









التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الإتحاد المصري للمصارعة برئاسة عصام النوار لبحث خطة إعداد المنتخبات لأولمبياد طوكيو، بحضور الأجهزة الفنية واللاعبين المتأهلين، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الكردي مساعد الوزير للأداء الرياضي، عبد الأول محمد معاون الوزير للأداء الرياضي، وممثل شركة روابط الرياضية.





أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما وعناية خاصة برياضة المصارعة وذلك من خلال مشاريعها القومية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ولن تدخر جهدًا في توفير كل متطلبات الاتحاد للوصول بأبطال المصارعة لمنصات التتويج، موضحًا أن هناك تنسيق وتعاون كامل وبشكل مستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، مضيفًا أن اتحاد المصارعة من أكبر الاتحادات الرياضية تاريخيًا، ودائمة التواجد على منصات التتويج.





وشدد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء على ضرورة عمل منظومة اتحاد المصارعة بالكامل من مجلس إدارة ولاعبين ومدربين على توحيد الجهود خلال الفترة القادمة وتنسيق العمل لتحقيق الأهداف ورفع علم مصر في المحافل الدولية.



