محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الأحوال الجوية تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض أغلب محافظات الجمهورية حاليًا بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة واحتمالية هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العواصف على أنحاء متفرقة من البلاد والتي من المتوقع أن تستمر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس القادم.





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وأكد محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة التنفيذية استعدت للتعامل مع توقعات الطقس السيئ حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء كما تم توجيه غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة لتكون في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس مشيرًا إلى أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقرة.





كان المحافظ قد وجه رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية والعمل على التخلص من أية آثار تنتج عن سقوط أمطار أو عواصف ترابية والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة وكافة المركبات ومراجعة البالوعات والمصارف وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإسعاف والإطفاء بالأماكن المختلفة والخطرة (لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري) بالإضافة إلى وانتشار جميع فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية وفرق التطهير ومتابعة المحطات على كل مواقع العمل حسب أولوية المواقع بكافة التخصصات (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها) فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات الطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.





وناشد اللواء عصام سعد المواطنين بتوخي الحذر وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف أو ترك السيارات تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء سقوط أمطار أو موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق مع أخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة والصحراوية تحسبًا لانخفاض الرؤية.



