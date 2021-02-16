تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تغيير اسم عزبة الهجانة لـ مدينة الأمل

عزبة الهجانة. وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اليوم، الثلاثاء، على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة





كان ذلك القرار تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجابةً لرغبة الأهالي عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة، وبصحبته رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ومحافظ القاهرة.





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كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الزيارة، باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.