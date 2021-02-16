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محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تغيير اسم عزبة الهجانة لـ مدينة الأمل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:26 م
جانب من زيارة الرئيس
جانب من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة
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عبد العزيز جمال
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اليوم، الثلاثاء، على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة.

كان ذلك القرار تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجابةً لرغبة الأهالي عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة، وبصحبته رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ومحافظ القاهرة.


كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الزيارة، باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.
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