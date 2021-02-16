جامعة المنوفية: امتحانات الفصل الأول وفق اللوائح وسط تطبيق إجراءات كورونا

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لقاءه الشهرى بعمداء الكليات عبر مواقع التواصل الإلكترونية "أونلاين" لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتى تشمل مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.









أكد رئيس الجامعة أهمية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى ستتم عقب انتهاء اجازة نصف العام فى 27 من فبراير الحالى وتعديل جداول الامتحانات طبقا للمواعيد الجديدة التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وأن الامتحانات ستتم وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا على أهمية الإعداد الجيد للجان الامتحانات والمسافات البينية خلال توزيع الطلاب على اللجان وتوفير وسائل الحماية لضمان سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، مضيفا أنه سيتم عودة الدراسة طبقا للبرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى الذى سيعلنه المجلس الأعلى للجامعات بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.







