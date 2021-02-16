وكيل تعليم أسوان يتابع لجان مقابلة المرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية.. صور

تابع الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجان مقابلة المرشحين للعمل فى وظيفتى " رؤساء - مراقبين " لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام ٢٠٢١، المنعقدة بمدرسة التجارة المتقدمة.



انعقدت اللجنة بحضور المرشحين من قِبل قطاع التعليم الفنى بالوزارة وهم مفرح محمد الشعراوى، ومحمد أبوبكر الصديق، ومحمد عطية عبدالحافظ، وبإشراف محمد شرف مدير عام التعليم الفنى ، وعضوية يحيى أبوالحسن مدير إدارة التعليم الصناعى.



اقرأ أيضًا: محافظ أسوان: إقامة مشروعات خدمية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لخدمة المواطنين



ويتم إجراء المقابلات للمرشحين على مدار يومين، اليوم الأول الاثنين ٢/١٥ للتعليم الصناعى والزراعى، واليوم الثانى الثلاثاء ٢/١٦ للتعليم التجارى والفندقى، ورحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن المديرية على استعداد لتذليل العقبات التى تواجههم.







كانت جامعة أسوان واصلت اليوم الثلاثاء"، فعاليات اليوم الثالث لدورة تدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بصحاري والتى تقام تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.









من جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أهمية التعاون بين الطرفين في تصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة في إطار خطاب ديني مستنير وجاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان اللغة العربية وآدابها لمعرفة مدى أهمية مخارج الحروف وكيفية النطق السليم وتأتي الدورة ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الاوقاف والعمل علي تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفني لمختلف الهيئات والمؤسسات.









وشدد أحمد غلاب على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة حرصا علي سلامة الجميع في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.









وحاضر في الجلسة الأولى للدورة الدكتور فريد عبد الظاهر أستاذ الأدب والنقد، بينما جاءت الجلسة الثانية عن بلاغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأقسام البلاغة من علم البيان وعلم المعاني .