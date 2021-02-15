تعليم أسوان تطلق مبادرة «الالتزام والقدوة» ..شاهد

أطلقت إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم في أسوان بقيادة الدكتورة صفاء حامد مدير الإدارة، مبادرة "الالتزام والقدوة" التى يتم تنفيذها بديوان المديرية، حيث تقام فعاليات المبادرة برعاية الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.





وتستهدف المبادرة تحفيز العاملين على ميثاق العمل الوظيفى والتفانى فى العمل، اتخاذ المثل والقدوة الحسنة للعاملين بالمديرية، بجانب إضفاء روح الجدية والإخلاص فى العمل، وذلك من خلال قيام اللجنة المشكلة برصد دخول أول موظف وأول موظفة إلى ديوان المديرية، وتكريمهم بهدية قيمة " مقدمة من إدارة التخطيط والمشروعات " بإعتبارهم نموذج مشرف.









وقامت اللجنة بتنفيذ المبادرة اليوم بحضور عمرو إمبابى مدير إدارة التعليم الخاص كأول موظف قام بالحضور والتوقيع فى الدفتر، وهناء عبده مدير إدارة التغذية كأول موظفة تقوم بالحضور إلى العمل، أعقبها قيام وكيل الوزارة بحضور عدد من أعضاء اللجنة بتكريم الموظفين المثاليين.





الجدير بالذكر أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها خلال شهرى فبراير ومارس والبداية بديوان المديرية ، على أن يتم تعميمها بدواوين الإدارات التعليمية بعد ذلك لتحفيز العاملين على الحضور باكرًا، وسوف تقوم اللجنة باختيار يوم كل أسبوع " بشكل مفاجئ ومقنن من قبل اللجنة" لتطبيق المبادرة.





وكان التقى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم بفريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.





وقد حضر اللقاء غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية ، وأشرف عواض مدير إدارة العلاقات العامة ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.





وشهد اللقاء مناقشة سبل تنفيذ مبادرة " أنت أقوى من المخدرات " التى ينفذها الصندوق حيث أن فريق الصندوق سيعمل على توزيع مطبوعات إرشادية والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان وذلك بالمؤسسات التعليمية خلال شهر فبراير الجارِى ، وبدأ العمل بديوان المديرية ، بينما إدارة أسوان الإثنين ، وإدارتى دراو وكوم أمبو غدًا الثلاثاء ، فى حين إدارة إدفو يوم الأربعاء ، وتنتهى الجولة بإدارة نصر النوبة يوم الخميس القادم .





كما استعرض فريق عمل الصندوق أبرز المحاور التى ستتم الإشارة إليها مثل المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، وعوامل الخطورة، وعوامل الحماية، والمظاهر الدالة على التعاطي، والآثار الجانبية للفودو والاستروكس، وتأثير المخدرات على أجهزة الجسم ، وكيفية مساعدة المتعاطى ، والخط الساخن ، على أن يتم إستكمال برنامج التوعية بعد ذلك بالمدارس.





ومن جانبه رحب، وكيل الوزارة بالفريق، مؤكدًا أهمية دورهم فى المجتمع، وأن المديرية تدعم عملهم، خاصًة فى ظل الحملة القومية لمكافحة المخدرات التى تتبناها مختلف أجهزة الدولة.



