5000 جنيه مكافأة لمن يصمم لوجو جامعة المنوفية الأهلية





اعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عن تلقي مقترحات وضع شعار (لوجو) لجامعة المنوفية الأهلية، وإعلان مسابقة يشارك بها جميع منسوبى جامعة المنوفية لتقديم المقترحات واختيار الشعار المناسب وتقديم جائزة مالية قدرها 5000 جنيه لأفضل شعار.





جاء ذلك خلال اجتماع بعمداء الكليات اون لاين لتعريفهم بما تم خلال اجتماعات لجنة دراسة تحديد كليات وبرامج جامعة المنوفية الأهلية، ومناقشة مقترح حول البرامج التي سيتم اختيارها للدراسة بكليات جامعة المنوفية الأهلية، ومناقشة مسميات البرامج والمدد الزمنية وترتيب الأولويات، والتأكيد علي أن تكون على مستوى متميز وفقًا للمعايير الدولية وتكون جاذبة للطلاب وتلبي احتياجاتهم ومواكبة لمتطلبات سوق العمل، وتشكيل لجنة لإعداد دراسات الجدوى اللازمة لكافة البرامج لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات.









وأشار مبارك إلى الزيارة التى قام بها لمزرعة الجامعة بالراهب ومتابعة أعمال التجديدات والتجهيزات التى تتم بها، وما تتضمه من وحدات إنتاجية وبحثية مختلفة والتى تسهم فى سد احتياجات المجتمع من مختلف المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الحيوانية بالإضافة إلى دورها كمزرعة بحثية تعليمية لتدريب طلاب كلية الزراعة وتنمية مهاراتهم





كما قام بزيارة مزرعة الجامعة بطوخ طنبشا واستقبال لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التعليم العالى لبدء إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، متابعة أعمال الإنشاءات.